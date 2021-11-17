Британский истребитель упал с эсминца в Средиземное море

Истребитель F-35 ВС Британии упал с эсминца в Средиземное море

Палубный истребитель F35 с авианосца Queen Elizabeth ВМФ Великобритании упал в Средиземное море. Об этом сообщило британское министерство обороны.

- Пилот британского F35 с авианосца Queen Elizabeth катапультировался во время штатного полета сегодня утром над Средиземным морем. Пилот благополучно вернулся на корабль, начато расследование, поэтому на данный момент было бы неуместно делать дальнейшие комментарии, — говорится в сообщении военного ведомства.

При этом детали произошедшего не разглашаются.

В 2016 году в Минобороны РФ сообщили, что российский Су-33 при посадке на авианосец «Адмирал Кузнецов» выкатился за пределы палубы. Инцидент произошел, когда истребитель вернулся после выполнения боевой задачи в Сирии. Как уточняли в оборонном ведомстве нашей страны, ЧП случилось из-за обрыва троса аэрофинишера. Пилот успел катапультироваться. Также в министерстве обороны отметили, что случившееся никак не повлияло на план полетов палубной авиации: полеты продолжались в соответствии с задачами.