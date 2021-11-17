ВВП России вырос на 4,3% Фото: Артем ЛЕНЦ

Валовой внутренний продукт (ВВП) России в третьем квартале текущего года, по предварительной оценке, увеличился на 4,3% в годовом выражении. Об этом говорится в докладе Росстата.

Согласно приведённым данным, рост пассажирооборота в третьем квартале составил 49% в годовом выражении, водоотведение и водоснабжение выросло на 13,7%, добыча полезных ископаемых увеличилась на 9,4%, обеспечение электрической энергией выросло на 7,6%, грузооборот - на 6,8%, оптовый и розничный товарооборот - на 6,7% и 5,3%, соответственно. Строительство возросло на 5%.

По последней оценке, во втором квартале был зарегистрирован рост на 10,5% в годовом выражении.

Напомним, в минувшую пятницу, 12 ноября, российский лидер Владимир Путин заявил, что рост ВВП России по итогам текущего года составит 4,7%, отметив, что страна вернулась на допандемийный уровень развития экономики.