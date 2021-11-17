Годовая инфляция в России за неделю ускорилась до 8,1% Фото: REUTERS

Годовая инфляция в России за прошедшую неделю, с 9 по 15 ноября, ускорилась с 8,07% неделей ранее до 8,1%. Об этом говорится в обзоре «О текущей ценовой ситуации», подготовленном Министерство экономики и развития РФ.

Отмечается, что за неделю продолжилось замедление роста цен на продовольственные товары (0,19% после 0,29% и 0,44% в предыдущие две недели), а также на продукты питания за исключением овощей и фруктов, темпы роста цен на которые не изменились (0,26%).

Снижение цен зарегистрировано в секторе туристических и регулируемых услуг на 0,2%, но в непродовольственном сегменте цены выросли на 0,31%, а на автомобильный бензин - на 0,26%.

Напомним, как сообщал Росстат, годовая инфляция в России в октябре этого года составила 8,13%. Отмечалось, что текущий показатель является рекордным с января 2016, когда инфляция было на уровне 9,77%.