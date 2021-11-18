Новогодний кешбэк для всех от банка «Открытие»

Банк «Открытие» запустил новогоднюю акцию для своих клиентов: оформив любую кредитную карту, можно получить кешбэк в размере 10% на все покупки. Участниками акции «С 10% кешбэка в Новый год!» могут стать как новые, так и текущие клиенты банка. Главное условие – успеть оформить кредитную карту до 31 декабря 2021 года.

Чтобы стать участником акции, можно выбрать любую кредитную карту банка «Открытие»: Opencard, «Всё что надо» или «120 дней». Оформив ее до конца года, необходимо заполнить регистрационную форму на сайте open.ru до 31 января 2022 года включительно. Кешбэк в размере 10% будет начислен за любые покупки, совершенные в месяц открытия карты и в еще один последующий.

- Предновогодняя пора - традиционное время больших покупок, подарков родным и близким. Всем, кто оформит кредитную карту «Открытия» до 31 декабря, мы подготовили подарок: кешбэк 10% на все покупки, - комментирует старший бизнес-лидер направления кредитных карт банка «Открытие» Федор Портных. - А с кредитной картой «120 дней» наши клиенты смогут позволить себе идеальный новогодний шоппинг, отложив платежи до весны.

Клиентам, оформившим кредитные карты Opencard и «Всё что надо», кешбэк будет начисляться бонусными рублями на бонусный счет. Обладателям кредитной карты «120 дней» кешбэк будет поступать на счет в денежной форме. Кроме того, по этой карте для клиентов действует льготный беспроцентный период – 120 дней без платежей. Совершив покупку по кредитной карте, например, в январе, внести платеж на счет необходимо будет только в мае.

Максимальная сумма кешбэка по акции на одного клиента составит 3 тысячи рублей или бонусных рублей. Более подробные условия акции можно узнать на сайте банка.