Минэнерго РФ исключило риск дефицита зимнего дизельного топлива Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во всех российских регионах есть запасы дизельного топлива не менее чем на десять суток. Об этом сообщили в Минэнерго, где исключили риск дефицита дизельного топлива этой зимой, отметив, что его запасы на 12% превышают прошлогодние.

Как отметили в ведомстве, отгрузка зимнего дизельного топлива на рынок России на сегодняшний день увеличилась на 24% в годовом выражении, а его производство выросло на 5,3%.

Рост стоимости дизельного топлива в России в министерстве объяснили исключительно сезонными факторами. Отмечается, что подорожание дизельного топлива стало следствием пика спроса на зимние сорта топлива. В ведомстве указали на то, что на автозаправочных станциях страны дефицита дизельного топлива нет, а горючее поступает в срок.

Напомним, ранее Росстат представил сведения о недельной и месячной инфляции в России, в соответствии с которыми стоимость дизельного топлива в стране за месяц увеличилась на 2,5%.