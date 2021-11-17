С 18 ноября ряд регионов России накроет непогода Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В ряде регионов России с 18 ноября прогнозируется неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, ухудшение погоды с четверга ожидается на территориях Черноморского побережья, в Алтайском крае, в Хакасии и Алтае.

Уже к субботе непогода доберется до Тамбовской, Белгородской, Воронежской, Липецкой областей, Татарстана и Башкортостана.

- В Мурманской области и Карелии ожидаются дождь и мокрый снег 19 ноября. На Черноморском побережье будет сложная погода тоже. Там с 18 по 20 ноября прогнозируются в районе Туапсе и Сочи сильный дождь, в горах ветер до 28 м/ с, - рассказал синоптик ТАСС.

Также в эти выходные ухудшение погоды прогнозируется в Центральном и Приволжском федеральных округах.

- Еще и в Татарстане будет аналогичная ситуация: снег, метель, на дорогах гололедица. В Башкортостане будет преимущественно мокрый снег, отложения его на проводах и деревьях, снежные заносы, на дорогах гололедица, ветер до 22 м/с, - рассказал Вильфанд.