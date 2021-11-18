Спецрейс Минобороны РФ доставит в Кабул 36 тонн гуманитарной помощи

18 ноября спецрейс Минобороны РФ доставит 36 тонн гуманитарной помощи для Афганистана. Самолёт с продуктами и медикаментами приземлится в Кабуле. Об этом заявил посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

По его словам, спецрейсами военного ведомства, которыми вывозятся наши граждане, в Афганистан доставляется большая партия гумгрузов, сформированных МЧС РФ. В четверг будет первый рейс из трех запланированных.

- Первая доставка 36 тонн груза состоится 18 ноября. Затем будут еще две партии военно-транспортных самолетов с гуманитарной помощью. Всего им привезут свыше 100 тонн гумпомощи, - рассказал посол в интервью "Известиям".