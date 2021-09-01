Афганские беженцы отравились грибами в Польше, двое детей в коме

Незнакомство с местной флорой привело к трагическим последствиям Фото: REUTERS

В двух польских центрах для беженцев зафиксированы случаи отравления афганцев ядовитыми грибами: в первом случае пострадали трое детей, во втором – четверо взрослых мужчин. Все госпитализированы, при этом дети находятся в крайне тяжелом состоянии.

Как выяснилось, афганцы собирали на территории лагеря в Подкова-Лесьна (неподалеку от Варшавы). Незнакомство с местной флорой привело к трагическим последствиям: шестилетнему мальчику теперь понадобится трансплантация печени, а его пятилетний брат находится на грани жизни и смерти. 17-летняя сестра мальчиков также находится в варшавском Центре детского здоровья, но в стабильном состоянии.

Второй инцидент с грибами произошел в лагере для беженцев в Линине – здесь пострадали четверо мужчин, которых пришлось срочно госпитализировать.

По заявлению представителя польского Управления по делам иностранцев, беженцы, размещенные в центрах, в еде не нуждаются и получают полноценное трехразовое питание, а сбором грибов занялись не от голода, а исключительно из желания приготовить что-нибудь самостоятельно.

Также стало известно, что отравившихся грибами детей вывезли из Афганистана 23 августа по просьбе властей Великобритании, с которыми сотрудничал отец семьи.

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