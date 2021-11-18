Небензя предупредил о рисках распространения терроризма и наркотиков из Афганистана Фото: REUTERS

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил о рисках распространения терроризма и наркотиков из Афганистана на соседние страны.

По его мнению мнению, такая угроза реальна.

- Сегодня существует реальная угроза перелива террористической и наркоактивности, в том числе, маскирующейся под миграционные потоки, на территорию стран-соседей. Рассчитываем, что талибы* продолжат выполнять свои обещания по искоренению этих вызовов, - сказал постпред, слова которого цитируют "Известия".

Также Небензя добавил, что Россия в скором времени направит в Афганистан гуманитарную помощь с медикаментами, продовольствием и товарами первой необходимости.

По словам посла РФ в Кабуле Дмитрия Жирнова, 18 ноября спецрейс Минобороны РФ доставит 36 тонн гуманитарной помощи для Афганистана. Всего будет доставлено свыше 100 тонн гумпомощи.

*Талибан - запрещенная в России террористическая организация