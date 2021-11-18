Apple начнет продавать запчасти для ремонта iPhone и iPad через Self Service Repair Фото: REUTERS

Пользователи продуктом американской компании Apple получат возможность приобретать оригинальные детали iPhone и Mac.

Предполагается, что это позволит осуществлять ремонт устройств не только в специализированных сервисных центрах. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте производителя.

- Apple объявила о начале поддержки самостоятельного ремонта, позволяющего клиентам, которым удобно самим ремонтировать устройства, получить доступ к оригинальным деталям и инструментам Apple, - говорится в сообщении компании.

Теперь Apple намерена запустить новый интернет-магазин, где будут представлены порядка 200 наименований. Прежде всего в продажу поступят такие детали, которые необходимы для ремонта дисплеев, аккумуляторов и камер устройств Apple.

Как ранее писал сайт kp.ru, осенью этого года компания представила новые смартфоны iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У них уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали.