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Здоровье18 ноября 2021 3:35

Врач предупредила об опасности тромбоза у перенесших COVID-19 пациентов

Врач предупредила об опасном для молодых россиян симптоме постковида
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
Врач предупредила об опасности тромбоза у перенесших COVID-19 пациентов

Врач предупредила об опасности тромбоза у перенесших COVID-19 пациентов

Фото: Shutterstock

Проявление постковидного синдрома в некоторых случаях может привести к фатальному исходу.

По словам врача-гематолога высшей категории медцентра "Авиценна" Дианы Ким, пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания. Среди них она отметила нарушения свертываемости крови.

Последствия ковида могут отразиться даже на молодых людях, которые перенесли переболели в легкой форме. Иногда они рискуют получить диагноз "тромбоз" или "инсульт", предупредила Ким.

- У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. У одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес ковид в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования, - объяснила доктор в эфире радио Sputnik.

Напомним, защититься от коронавируса и его тяжелых последствий поможет вакцинация. Сейчас в РФ продолжается прививочная кампания, для граждан доступны сразу несколько вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность.