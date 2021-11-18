Врач предупредила об опасности тромбоза у перенесших COVID-19 пациентов Фото: Shutterstock

Проявление постковидного синдрома в некоторых случаях может привести к фатальному исходу.

По словам врача-гематолога высшей категории медцентра "Авиценна" Дианы Ким, пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут еще долгое время сталкиваться с последствиями этого заболевания. Среди них она отметила нарушения свертываемости крови.

Последствия ковида могут отразиться даже на молодых людях, которые перенесли переболели в легкой форме. Иногда они рискуют получить диагноз "тромбоз" или "инсульт", предупредила Ким.

- У меня были молодые пациенты, которые перенесли коронавирусную инфекцию в легкой форме, но через три месяца у них был тромбоз. У одного из них случился инсульт. То есть даже те, кто перенес ковид в легкой форме, не защищены от поствирусного, постковидного тромбообразования, - объяснила доктор в эфире радио Sputnik.

Напомним, защититься от коронавируса и его тяжелых последствий поможет вакцинация. Сейчас в РФ продолжается прививочная кампания, для граждан доступны сразу несколько вакцин, которые доказали свою безопасность и эффективность.