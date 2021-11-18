Помощник режиссера "Ржавчины" подала в суд на Болдуина из-за стрельбы, которой "не было в сценарии"

Алек Болдуин Фото: REUTERS

На голливудского актера Алека Болдуина, который случайно застрелил оператора и ранил режиссера во время съемок фильма "Ржавчина", подала иск в суд помощник режиссера Мэми Митчелл. Об этом сообщает BBC News.

Она утверждает, что никакой стрельбы в том злополучном эпизоде по сценарию не предусматривалось. По ее словам, в кадре должно было быть только кровавое пятно на одежде артиста и рука, тянущаяся к кобуре.

"В сценарии ничего не говорилось о том, что Болдуин или кто-либо другой должен был выстрелить из оружия", - заявила Митчелл.

Как ранее писал сайт сайт kp.ru, Алек Болдуин во время съемок случайно убил женщину-оператора и ранил режиссера, выстрелив из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами. Трагедия произошла на съемочной площадке фильма «Ржавчина» (Rust) в штате Нью-Мексико.

42-летняя оператор-постановщик Галина Хатчинс получила тяжелое ранение и вертолетом была доставлена в больницу города Альбукерке, где она позже умерла. 48-летний режиссер Джоэл Соуза получил ранение в ключицу, он находится в больнице.