Рогозин заявил об отсутствии угроз экипажу МКС Фото: Shutterstock

Экипажу Международной космической станции и ее работе в настоящее время ничего не угрожает, заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин после переговоров с главой NASA билом Нельсоном.

Как рассказал ТАСС глава госкорпорации, на встрече с американскими коллегами он обсудил вопросы безопасности экипажей МКС. Диалог российской и американской сторон состоялся во вторник, 16 ноября.

«На сегодняшний момент каких бы то ни было угроз с точки зрения этого направления у нас нет», – отметил Рогозин.

Как писал сайт kp.ru, космическое командование США утверждает, что сбитый Россией во время испытаний противоспутникового оружия советский орбитальный аппарат якобы представляет угрозу для американских космических аппаратов и МКС. В Вашингтоне считают, что американцам придется маневрировать, чтобы с ними не столкнуться, а российские противоспутниковые системы усложняют полеты в космос.