Россия эвакуирует из Афганистана 380 человек и доставит гумпомощь Фото: пресс-служба правительства Красноярского края

Россия направила в Афганистан три военно-транспортных самолета для эвакуации россиян и других граждан, а также доставки гуманитарной помощи. Соответствующее поручение дал глава государства Владимир Путин.

«Отданы указания по организации эвакуации самолетами военно-транспортной авиации с территории Афганистана более 380 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ, Украины и Афганистана. Для осуществления вывоза создана авиационная группировка из трех самолетов военно-транспортной авиации, которые в кратчайшие сроки вылетели с аэродрома Чкаловский», – сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

Эти же бортами в Кабул было доставлено 36 тонн гуманитарного груза, добавили в ведомстве.

Как писал сайт kp.ru, в конце августа 2021 Минобороны России организовало эвакуацию из Афганистана более 500 россиян, а также граждан стран ОДКБ и Украины. Для этой задачи ведомство задействовало четыре самолета военно-транспортной авиации.