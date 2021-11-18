Москвичей предупредили о "барической пропасти"

"Барическая пила" негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Резкое падение атмосферного давления в Москве, называемое "барической пропастью", произойдет в субботу, 20 ноября. Об этом рассказал РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, этому будет способствовать ныряющий циклон" Ульрих", сформировавшийся в акватории Гренландского моря. Прогнозируется, что атмосферный вихрь попадет в мощное струйное течение и на скорости около 50 км/ч достигнет столицы России.

Это приведет к резкому снижению атмосферного давления с 736 мм до 716 мм ртутного столба.

"Падение давления за сутки чрезвычайно интенсивное, около 20 миллиметров ртутного столба, - уточнил Тишковец. - Это как будто жители столицы поднимутся на 300-метровую высоту, соизмеримую с такими небоскребами делового центра Москва-Сити, как "Евразия" или "Москва".

По его словам, на следующий день атмосферное давление резко вернется к 731 мм ртутного столба. Синоптик уточнил, что такая "барическая пила" негативно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Как ранее писал сайт kp.ru, в метеоцентре "Фобос" предупредили, что в центральной России ожидается мощный мокрый снегопад, который может стать одним из сильнейших за 73 года. Обильные осадки накроют территорию в субботу, 20 ноября 2021 года. За этот день выпадет до четверти месячной нормы.