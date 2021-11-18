Центральную Россию накроет один из сильнейших мокрых снегопадов за 73 года

Снегопад станет одним из сильнейших за три четверти века Фото: Олег УКЛАДОВ

В центральной России ожидается мощный мокрый снегопад, который может стать одним из сильнейших за 73 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные метеоцентра "Фобос".

Синоптики уточнили, что обильные осадки накроют территорию в субботу, 20 ноября 2021 года. За этот день выпадет до четверти месячной нормы.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что грядущая зима будет на два градуса теплее нормы.

Он добавил, что зима будет похожа на европейскую, но с большим количеством осадков. По словам Тишковца, на народные приметы о погоде полагаться не стоит. Специалисты проверяли их по климатической статистике и выяснили, что 90% примет не работает.

Напомним, в ряде регионов России с 18 ноября прогнозируется неблагоприятная погода с сильными осадками и ветром. Об этом заявил глава Гидрометцентра Роман Вильфанд.