Ученые выяснили, что ношение масок снижает заболеваемость коронавирусом на 53% Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Регулярное ношение масок является самым надежным нефармацевтическим средством против заболеваемости коронавирусом, показал мета-анализ, проведенный статистами Ребеккой Дерсимонян и Нэн Лэрд.

Согласно результатам анализа, полученным на основе более 30 исследований по всему миру, ношение масок снижает риск заражения COVID-19 на 53%, а соблюдение социальной дистанции – на 25%. Кроме того, эффективно мытье рук, которое уменьшает заболеваемость коронавирусом на 50%, но при изучении этой меры безопасности ученые провели немного исследований, сообщается в научном журнале BMJ.

«Этот систематический обзор и мета-анализ показывают, что мытье рук, ношение масок и социальное дистанцирование связаны с сокращением заболеваемости COVID-19», – говорится в исследовании.

Как писал сайт kp.ru, действие санитарно-эпидемиологических правил профилактики коронавируса в России продлили до 2024 года. Это изменение зафиксировано в постановлении главного санитарного врача, которое вступило в силу 17 ноября 2021 года. Ранее сроком окончания действия этих правил был назван 2022 год.