Гейтс ожидает, что коронавирус станет не опаснее сезонного гриппа к середине 2022 года

Билл Гейтс Фото: REUTERS

Заболеваемость коронавирусом и смертность от него достигнут показателей гриппа к середине 2022 года, если не появятся еще более заразные варианты вируса, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс на "Новом экономическом форуме", который проходит в Сингапуре.

Гейтс спрогнозировал, что коронавирус станет не опаснее сезонного гриппа благодаря выработке коллективного иммунитета за счет большого числа вакцинированных людей и тех, кто уже перенес болезнь.

Основатель Microsoft также выразил мнение, что к 2022 году проблему поставок вакцин от коронавирусной инфекции удастся решить по всему миру.

Как ранее писал сайт kp.ru, главный внештатный специалистом по клинической лабораторной диагностике Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Баклаушев рассказал, что ученые уже делают первые шаги в создании вакцины, которая позволит человеку получить неуязвимость от ковида.