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Общество18 ноября 2021 9:46

Глава ФСИН сообщил, что Россия занимает четвертое место в мире по количеству заключенных

По мнению Александра Калашникова, это указывает на улучшение уголовной политики
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
ФСИН сообщила, что Россия занимает четвертое место по количеству заключенных

ФСИН сообщила, что Россия занимает четвертое место по количеству заключенных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава ФСИН Александр Калашников сообщил, что Россия занимает четвертое место по общему количеству заключенных.

- В мировом рейтинге Российская Федерация сместилась на 26-е место по количеству заключенных на 100 тысяч населения. А по общему количеству заключенных - на четвертое место, — сказал он на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.

По его мнению, это указывает на улучшение уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в России для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов, уточнив, что на сегодняшний день 188 тысяч человек имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. Калашников заявил, что к 2021 году число заключенных в России сократилось до 483 тысяч человек. Кроме того, в прошлом году средняя зарплата осужденных была поднята более чем на 11 процентов.