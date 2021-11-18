Глава ФСИН сообщил, что Россия занимает четвертое место в мире по количеству заключенных

ФСИН сообщила, что Россия занимает четвертое место по количеству заключенных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава ФСИН Александр Калашников сообщил, что Россия занимает четвертое место по общему количеству заключенных.

- В мировом рейтинге Российская Федерация сместилась на 26-е место по количеству заключенных на 100 тысяч населения. А по общему количеству заключенных - на четвертое место, — сказал он на Международном пенитенциарном форуме в Рязани.

По его мнению, это указывает на улучшение уголовной политики, расширяющей возможности применения альтернативных уголовных наказаний, не связанных с лишением свободы.

Ранее Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в России для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов, уточнив, что на сегодняшний день 188 тысяч человек имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. Калашников заявил, что к 2021 году число заключенных в России сократилось до 483 тысяч человек. Кроме того, в прошлом году средняя зарплата осужденных была поднята более чем на 11 процентов.