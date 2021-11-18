Песков призвал Европу перестать считать Россию виновницей всех бед

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал страны Европы перестать считать Россию виновницей всех бед.

Ранее в итальянской газете La Repubblica появилась статья «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», в которой утверждается, что Россиия ведет "гибридную войну. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась тому, как автора публикации – главный редактор издания Маурицио Молинари – мог написать такую «восхитительную чушь», в то время как Москва является надежным поставщиком углеводородов для Италии.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не ведет гибридную войну.

- Россия заинтересована, чтобы наконец-то в Европе все опомнились и перестали считать Россию виновницей всех бед и наоборот обратились к первоисточникам проблем, которые сейчас душат Европу, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Также он назвал подобные публикации "истеричными".