Песков назвал "неблагодарным делом" гадать о сроках запуска "Северного потока — 2"

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал "неблагодарным делом" гадать о сроках запуска газопровода "Северный поток — 2" на фоне приостановки его сертификации.

Напомним, накануне германский регулятор приостановил сертификацию компании-оператора "Северного потока – 2" – Nord Stream 2 AG. Регулятор считает, что Nord Stream 2 AG должен иметь соответствующую законам Германии организационную форму. Для устранения этого препятствия компания Nord Stream 2 AG создаст "дочку" в Германии, что поможет сертификации газопровода.

- Сейчас гадать по срокам - это дело неблагодарное. И мы не хотели бы этого делать, — сказал пресс-секретарь российского лидера в разговоре с журналистами.

Он добавил, что трубопровод готов к запуску. Сейчас все зависит от формальностей, связанных с сертификацией.