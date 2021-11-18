Набиуллина заявила, что инфляция в России в 2021 году будет ниже 8%

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина Фото: Михаил ФРОЛОВ

Инфляция к концу 2021 года составит от 7,4 процентов до 7,9 процентов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 18 ноября.

"Мы на конец этого года даем такую большую развилку, поскольку могут быть разовые факторы, которые могут повлиять на инфляцию, - уточнила Набиуллина. - Тем не менее, мы считаем, что этот прогноз обоснованный, инфляция в этом году будет в этих пределах".

По ее словам, денежно-кредитная политика позволит снизить темпы роста цен почти вдвое – до 4-4,5 процентов. В дальнейшем, по прогнозу Банка России, инфляция будет находиться рядом с целевыми 4 процентами.

Как ранее писал сайт kp.ru, вопрос о скорейшем возвращении инфляции к таргетной зоне в 4% является приоритетом российских властей. Об этом заявил в понедельник, 15 ноября, представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, нужны ли дополнительные меры по сдерживанию инфляции.