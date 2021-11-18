Инфекционист Горелов заявил, что вакцины не могут полностью защитить от коронавируса

Инфекционист заявил, что вакцины не могут полностью защитить от коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что вакцины не гарантируют стопроцентную защиту от коронавирусной инфекции.

- Ни одна вакцина не гарантирует 100% эффективности против заражения, мы должны помнить, что эффективность вакцин тоже разнится, мы говорим, что есть так называемые неответчики на вакцину, их 3-5% и об этом следует помнить, — сказал специалист.

Ранее мета-анализ, проведенный статистами Ребеккой Дерсимонян и Нэн Лэрд, показал, что регулярное ношение масок является самым надежным нефармацевтическим средством против заболеваемости коронавирусом. Согласно результатам анализа, полученным на основе более 30 исследований по всему миру, ношение масок снижает риск заражения COVID-19 на 53%, а соблюдение социальной дистанции – на 25%. Кроме того, эффективно мытье рук, которое уменьшает заболеваемость коронавирусом на 50%, но при изучении этой меры безопасности ученые провели немного исследований.