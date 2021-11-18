Госдума освободила семьи с детьми от уплаты налога при продаже жилья Фото: Мария ЛЕНЦ

Государственная дума приняла законопроект, освобождающий семьи с двумя и более детьми от уплаты налога на доходы физических лиц при продаже жилья. Согласно документу, налогом не облагаются те доходы, которые были получены с продажи жилища для покупки новой квартиры с целью улучшения условий проживания.

«Поправки носят социальный характер. Мы понимаем, насколько остро перед семьями с двумя и более детьми стоит жилищный вопрос. Дети растут, идут в детские сады, школы. На каждом из этих этапов семье требуется все большая жилплощадь, не говоря уже о том, когда в семье появляется еще один малыш», – приводятся слова спикера нижней палаты Вячеслава Володина парламента на сайте Госдумы.

Освобождение от уплаты НДФЛ будет действовать вне зависимости от срока нахождения продаваемого жилья в собственности и в отношении доходов от продажи, полученных начиная с 1 января 2021 года.

Как писал сайт kp.ru, внести поправки, которые позволят освободить семьи с двумя и более детьми от уплаты НДФЛ при продаже жилья для покупки нового, поручил президент России Владимир Путин.