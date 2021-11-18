Адвокат уличил во лжи депкутата Госдумы от КПРФ Рашкина

Валерий Рашкин. Фото: скриншот видео

Адвокат Алексей Мельников заявил, что депутат от фракции КПРФ Валерий Рашкин врал при даче показаний.

- Имеет место обычная ситуация, когда человек в зависимости от того, насколько его действия зафиксированы объективными доказательствами, начинает менять свою позицию. Эта позиция изменилась от начальной, когда депутат говорил, что нашёл тушу лося в лесу и вёз в полицию, до сегодняшней, также вызывающей улыбку версии, что все же стрелял, но перепутал лося с кабаном, — цитирует эксперта РАПСИ.

Мельников не исключил, что в будущем Рашкин снова поменяет свою позицию на более удобную. Он сравнил поведение парламентария с актером Михаилом Ефремовым, который так же несколько раз менял показания. Это усугубляет ситуацию, так как суд учитывает дачу ложных показаний при назначении наказания, отметил юрист.

Напомним, Валерий Рашкин был остановлен правоохранителями за рулем авто в Лысогорском районе 29 октября с тушей убитого лося в багажнике. Парламентарий отказался от медосвидетельствования, а про тушу сказал, что нашел в лесу и вез в полицию. Заведено уголовное дело по факту незаконной охоты.

Позже Рашкин признался в содеянном. Народный избранник записал видеообращение, в котором рассказал свою версию случившегося. По его словам, он приехал в Саратовскую область по приглашению друзей, позвавших его на рыбалку и возможную охоту.