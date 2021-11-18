ФСИН предложила привлекать заключенных к строительству объектов в Арктике

В России предложили привлекать заключенных к строительству объектов в Арктике Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) и Министерство юстиции России готовят проект закона, который предлагает привлекать заключенных к строительству объектов в Арктике.

Как рассказал глава ФСИН Александр Калашников, документ предлагает ввести льготное исчисление срока уголовного наказания в виде принудительных работ «у осужденных, пожелавших приложить свои трудовые навыки в районах Крайнего Севера».

Труд заключенных предложено использовать при строительстве крупных промышленных объектов, а также очистки от загрязнений и благоустройства Арктической зоны России.

Ранее Александр Калашников предложил активнее использовать заключенных в России для работы в тех областях, куда сегодня приглашают трудовых мигрантов, уточнив, что на сегодняшний день 188 тысяч человек имеют право подать заявление на замену наказания на принудительные работы. Калашников заявил, что к 2021 году число заключенных в России сократилось до 483 тысяч человек. Кроме того, в прошлом году средняя зарплата осужденных была поднята более чем на 11 процентов.