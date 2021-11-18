Пресс-секретарь Лукашенко заявила, что на границе Белоруссии с Польшей находятся 2 тысячи мигрантов

Пресс-секретарь Лукашенко рассказала, сколько мигрантов находится на территории Беларуси. Фото: REUTERS

О семи тысячах мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, заявила в четверг, 18 ноября, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По словам Эйсмонт, две тысячи мигрантов сосредоточены возле белорусско-польской границы.

«На сегодняшний день на территории Белоруссии находится порядка 7 тысяч беженцев. В так называемом стихийном лагере – около двух тысяч человек. И от 200 до 500 человек, по имеющейся информации, также находятся на границе, но стихийно, в других точках. Это беженцы, которых поляки пытались выкинуть силой за пределы Польши после того, как они туда уже проникли», - сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь белорусского президента рассказала о механизме решения проблемы с мигрантами, который Александр Лукашенко предложил Ангеле Меркель во время телефонного разговора.

«Европейский союз создает гуманитарный коридор для двух тысяч беженцев, которые находятся в лагере. Мы берем на себя обязательство содействовать, насколько это возможно, и при их желании, остальным 5000 вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германии», - рассказала она.

Эйсмонт рассказала, что 18 ноября Белоруссию покинули 374 мигранта, преимущественно граждане Ирака. По ее словам, остальные мигранты категорически отказываются улетать и настаивают на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего в Германию.

Наталья Эйсмонт заявила, что ЕС не выполняет обязательства по разрешению миграционного кризиса на белорусской границе.

«Со стороны Евросоюза пока не выполнено ни одного обязательства. Более того, ЕС пока даже не приступил к переговорам на уровне экспертов, о чем договорились президент Беларуси и канцлер Германии во время второго разговора», - заявила она.

По словам Эйсмонт, Польша использовала против мигрантов, которые атаковали границу в пункте пропуска Брузги, кроме спецсредств, также ядохимикаты, гербициды и пестициды.

«Применив против мирных беженцев слезточивый газ, светошумовые гранаты, используя ядохимикаты, гербициды, пестициды, польская сторона объявила это некоей победой, причем не только над Беларусью, но и над Россией», - отметила Наталья Эйсмонт.

Пресс-секретарь рассказала, что Лукашенко поручил «максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнять их другие пожелания» и уточнила, что «силой выталкивать» мигрантов из страны белорусская сторона не будет.

Как ранее сообщалось на kp.ru, в транспортно-логистическом центре, где разместили часть находящихся на границе мигрантов, открыли пункт вакцинации от ковида. Среди мигрантов обнаружен уже как минимум один инфицированный COVID-19.