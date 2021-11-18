Мигрантов на белорусско-польской границе вакцинируют от COVID-19

Мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе, начнут прививать от ковида. Фото: REUTERS

Мигрантов, находящихся на белорусско-польской границе, начнут прививать от COVID-19. Об этом в четверг, 18 ноября, рассказал депутат Совета Республики Белоруссии Виктор Лискович.

По словам Лисковича, мигранты неоднократно обращались с просьбами организовать для них вакцинацию от коронавируса и снабдить медицинскими масками.

«Мы этот вопрос оперативно рассмотрели, принято решение, выделили специальное помещение для того, чтобы выполнить эту работу», - сказал Лискович белорусскому изданию Беларусь Сегодня.

В логистическом центре, где после попытки штурмом прорваться на территорию Польши в пограничном пункте пропуска Брузги размещена часть мигрантов, организовали стационарный медпункт, где будет проводиться вакцинация, а также медики будут принимать больных.

«Все условия соответствуют медицинским требованиям. Сейчас наша главная задача – не допустить распространения инфекции, в том числе коронавирусной, не допустить массовой заболеваемости беженцев», - сказал Лискович.

Прививать мигрантов от ковида будут китайской вакциной Vero Cell.

В Белоруссии будут вакцинировать от ковида мигрантов, скопившихся на границе с Польшей. Фото: Instagram Виктора Лисковича.

Кроме того, детям мигрантов привезли игрушки, добавил Лискович.

Среди беженцев, которые расположились в транспортно-логистическом центре, уже выявили один случай заболевания ковидом, пишет БЕЛТА со ссылкой на заместителя председателя Гродненского облисполкома Виктора Пранюка.

Мигрантов обследуют медики. Фото: Instagram Виктора Лисковича.

«В ТЛЦ зафиксировали один случай коронавируса. Беженец госпитализирован в Гродненскую университетскую клинику», - сказал Пранюк.

В то же время Ирак прислал самолет за своими гражданами, которые выразили желание эвакуироваться. На рейс зарегистрировалось более 400 иракцев. Ранее речь шла о нескольких тысячах мигрантов, которые разбили лагерь на белорусско-польской границе, пытаясь прорваться в страны ЕС.