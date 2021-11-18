Telegram оштрафован еще на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram еще на 3 миллиона рублей за отказ удалить запрещенный контент.

Как рассказали журналистам в пресс-службе Мирового суда столицы, общая сумма штрафов для Telegram выросла до 42 миллионов рублей.

Как писал сайт kp.ru, в середине октября 2021 в мировом судебном участке № 422 Таганского района Москвы сообщили, что мессенджер Telegram могут оштрафовать на 4 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию.

Напомним, ранее в Роскомнадзоре назвали общую сумму штрафов в отношении интернет-компаний, выписанных с начала этого года за неудаление запрещенного контента. Согласно представленным данным, эта сумма составила 187 миллионов рублей.

Facebook был оштрафован на 70 миллионов рублей, Twitter - на 38,4 миллиона, Telegram - на 35 миллионов, Google - на 32,5 миллиона, TikTok оштрафовали на 4,1 миллиона рублей, «Одноклассники» - на 4 миллиона, «ВКонтакте» - на 3 миллиона.