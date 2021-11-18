Российские ученые создали вещество, блокирующее попадание коронавируса в клетку Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России разработали вещество, способное блокировать проникновение коронавирусной инфекции в клетку. Как рассказал в ходе онлайн-собрания научного совета Российской академии наук заведующий лабораторией биомедицинской химии ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» Вадим Макаров, разработка может стать основой для нового средства профилактики коронавируса.

«Созданная нами малая молекула, получившая название PDSTP, присоединяется не к вирусу, а к клетке хозяина, и блокирует таким образом возможность присоединения вируса к гепарансульфатному протеогликану. Это приводит к тому, что вирус далее не может присоединиться к АСЕ2 рецептору, прекращается его проникновение внутрь клетки, прекращается репликация и жизненный цикл вируса», – объяснил специалист.

По его словам, долгое время ученые считали, что взаимодействие COVID-19 с клеткой начинается с рецептора АСЕ2. Оказалось, что сначала вирус сцепляется с гепарансульфатным протеогликаном - белком, который имеет важное значение для сцепки клеток с другими компонентами внеклеточного пространства.

Как сообщил Макаров, созданное российским учеными вещество схоже по своим свойствам с ремдесивиром, который является одним из немногих одобренных противовирусных препаратов против тяжелого острого респираторного синдрома. При этом PDSTP может действовать на тех этапах развития COVID-19, на которых ремдесивир не действует, отметил ученый.

Доклинические испытания вещества планируется завершить в апреле-мае 2022. После этого разработчики намерены подать документы для регистрации на первую фазу клинических исследований.

Как писал сайт kp.ru. ранее в России создали препарат от коронавируса на основе моноклональных антител, способный эффективно бороться со штаммами «Дельта» и «Гамма» .