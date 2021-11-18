Украина закупает в России огурцы из-за нехватки собственных

Украина впервые в истории начала ввозить огурцы из России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Украина несколько дней назад начала импортировать из России свежие огурцы. Как сообщает аналитический портал EastFruit, такое произошло впервые в истории. Раньше Россия была основным рынком сбыта для украинских тепличных огурцов.

Российский огурец оказывается конкурентным по цене с украинским, несмотря на 10-процентную импортную пошлину, которую приходится уплачивать импортёрам.

«Российский огурец поступает на рынок по самым низким ценам среди всех конкурентов, т.к. в России сейчас наблюдается тенденция снижения цен на огурец. Поэтому импорт огурца из России на данный момент экономически выгоден плодоовощной торговле»,- цитирует портал Евгения Кузина, руководителя международных проектов Fruit-Inform.

За первые 8 месяцев 2021 года Украина импортировала, в основном, из Турции и Белоруссии, рекордный объём свежего огурца для этого периода года – 12,1 тыс. тонн.

Ранее на kp.ru сообщалось о том, что на Украине за год на 5,5 процента стало дороже сварить борщ.