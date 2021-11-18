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Политика18 ноября 2021 13:42

Путин пообещал продолжать интеграцию с Белоруссией

Все 28 союзных программ будут реализованы, сказал глава государства
Абдулла ШАКИРОВ
Путин пообещал продолжать интеграцию с Белоруссией

Путин пообещал продолжать интеграцию с Белоруссией

Фото: REUTERS

Россия продолжит развивать интеграцию с Белоруссией, заявил российский лидер Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии МИД РФ.

«Россия, безусловно, продолжит линию на укрепление связей и углубление интеграционных процессов с Беларусью», – сказал глава государства.

Он отметил, что Москва намерена реализовать все 28 принятых отраслевых союзных программ по формированию общего экономического пространства.

Как писал сайт kp.ru, в начале ноября 2021 Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Таким образом, лидеры утвердили 28 интеграционных программ, нацеленных на проведение скоординированной макроэкономической стратегии, внедрение единых принципов налогообложения, осуществление общей политики в кредитно-финансовой и банковской сферах, в промышленности и сельском хозяйстве.

Также президенты двух государства утвердили решения Высшего госсовета РФ и Белоруссии, среди которых принятие обновленной военной доктрины и миграционной концепции.