Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал действия соседних государств на границе с РФ. Он отметил, что далеко не все российские партнеры слушают Москву и прислушиваются к предостережениям.

Как рассказал Путин в ходе заседания в четверг, 18 ноября, Россия видит конкретные примеры тревожного поведения у своих границ и расширения НАТО ближе к ним.

"В Румынии и Польше просто уже развернуты системы ПВО, которые легко могут использоваться под ударные комплексы. Это вопрос пяти минут, чтобы поменять ПО", - отметил президент.

По словам главы государства, Кремль отдает себе отчет в "поверхностности" некоторых партнеров, так как они не слушают предостережений и заявлений о "красных линиях".

Как ранее писал сайт kp.ru, России Владимир Путин заявил, что украинский кризис далек от завершения. Берлин и Париж не оспаривают важность Минских соглашений, но потакают действиям Киева, что заводит переговоры в тупик, отметил глава государства.