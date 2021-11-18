Путин о взаимодействии с НАТО: не хотят сотрудничать — не надо

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал отношения с Североатлантическим альянсом. По словам главы государства, действия НАТО носят конфронтационный характер.

Он отметил, что альянс "поломал механизм диалога". Москва будет отвечать на действия НАТО у границ России, добавил Путин.

- Не хотят с нами сотрудничать - не надо, но от них уже есть сигналы о взаимодействии, будто это спорт, а не дипломатия, — подытожил российский лидер.

Ранее Владимир Путин заявил, что России необходимы гарантии безопасности со стороны Запада. Он отметил, что РФ должна добиваться таких гарантий.Российского президента возмутило военное присутствие стран НАТО в непосредственной близости от границ РФ. Он отметил, что это выходит за установленные рамки.