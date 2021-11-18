Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову за прогул

Статс-секретарь - замминистра спорта РФ Ксения Машкова. Фото: АГН Москва

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отправил в отставку статс-секретаря - замминистра спорта Ксению Машкову. Соответствующее распоряжение было подписано главой правительства в среду, 17 ноября и опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Освободить Машкову Ксению Викторовну от должности статс-секретаря - заместителя министра спорта РФ в связи с однократным грубым нарушением должностных обязанностей", - говорится в тексте документа.

Согласно указанным в распоряжении ссылкам на федеральный закон "О государственной гражданской службе РФ", речь идет об однократном прогуле. Под ним подразумевается отсутствие на служебном месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение служебного дня.

Стоит отметить, что должность статс-секретаря - замминистра спорта Ксения Машкова занимала с 2020 года.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин освободил от должности замруководителя Россотрудничества Юрия Метелева.