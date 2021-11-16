Омбудсмен Украины заявила, что у Саакашвили началась кровавая рвота, но к нему не пускают врачей

Михаил Саакашвили Фото: REUTERS

Вечером в понедельник, 15 ноября, у бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили началась кровавая рвота, однако к нему не пускают врачей. Об этом во вторник, 16 ноября, сообщила Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, которая прибыла в Грузию, чтобы посетить политика.

«Появилась информация, что член консилиума врачей Нино Шарашенидзе сообщила грузинским властям о необходимости привлечения врача-гастроэнтеролога к медосмотру Михаила Саакашвили в связи с тем, что у него началась кровавая рвота. Однако уже второй день консилиум не имеет доступа к Михаилу для проведения соответствующих процедур», - написала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Денисова выразила надежду, что сможет лично проверить состояние соблюдения прав Саакашвили, однако отметила, что пока разрешения или отказа в посещении экс-президента от Министерства юстиции Грузии не получены.

Как писал сайт kp.ru, накануне возлюбленная экс-президента Грузии, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько сообщила, что Саакашвили стало плохо, и к зданию тюремной больнице, где содержится политик, подъехала реанимационная машина.

Напомним, суд над Саакашвили по делу о незаконном пересечении границы назначен на вторник, 16 ноября. Экс-президента задержали в Грузии 1 октября текущего года. В отношении политика возбуждено сразу четыре уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты.