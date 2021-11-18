Украинская полиция предотвратила покушение на одного из министров страны

На Украине полиция предотвратила покушение на одного из министров страны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники правоохранительных органов Украины предотвратили покушение на одного из министров страны. Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел (МВД) республики.

В сообщении ведомства отмечается, что полицией были задержаны лица, планировавшие покушение на одного из членов украинского правительства. По этому поводу, в четверг, 18 ноября, на брифинге выступит министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

Позже Монастырский на брифинге сообщил, что покушение планировалось на министра аграрной политики и продовольствия страны Романа Лещенко. Причем одним из заказчиков стал гражданин Соединенных Штатов Америки.

Ранее сообщалось, что неизвестные злоумышленники совершили покушение на первого помощника президента Украины Сергея Шефира. По информации правоохранительных органов, автомобиль обстреляли из оружия. В машину выпустили свыше десяти пуль. Водитель получил ранения. После инцидента США заявили, что ФБР предоставит Киеву помощь в расследовании покушения на Шефира. Позже в МВД страны сообщили, что злоумышленник действовал не один, а при нападении стрелявшие использовали глушитель.