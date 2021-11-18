Вильфанд опроверг прогноз Тишковца о снегопаде в Москве 20 ноября

Мокрый снег 20 ноября ждет жителей всего ЦФО Фото: Иван МАКЕЕВ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд поспорил со своим коллегой, ведущим сотрудником центра погоды "Фобос" Евгением Тишковцом, который пообещал москвичам резкое падение атмосферного давления и снегопад 20 ноября. По словам Вильфанда, жителям столицы стоит беспокоиться скорее из-за сильного ветра и гололедицы.

Как сообщил Вильфанд в эфире Радио КП, 20 ноября над Москвой окажется центр циклона, из-за чего в город придут сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду и осадками в виде мокрого снега. Снегопада, по его словам, не будет.

"Да, мне приходилось слышать, что снегопад ожидается, но при мокром снеге снегопада не бывает, потому что после снегопада остаются сугробы, остается высокий снежный покров. Здесь, конечно, не стоит на это рассчитывать. В этот день в течение и ночи, и дня значительные осадки, по расчетам, около 15 миллиметров. Осадки во всех фазах – и дождь, и мокрый снег, и снег, но преобладать будет все-таки мокрый снег", - отметил эксперт.

Вильфанд добавляет, что ждать снежных сугробов не приходится - мокрый снег превратится в кашу, будет налипать на деревья и провода, ожидается гололедица.

"Ну и, конечно, давление в центре циклона очень низкое, близкое к рекордному, около 720 мм ртутного столба. Если сравнивать с понедельником, вторником, то понижение давления к субботе, всего за несколько дней, 40 миллиметров. Это довольно редко бывает", - сообщил синоптик.

Вильфанд также отметил, что подобная погода будет 20 ноября и на всей территории ЦФО. Неблагоприятной будет погода и в Приволжском федеральном округе 20 ноября: в Татарстане снег, метель, ветер 15-20 метров в секунду, на дорогах гололедица. В Башкортостане – осадки, преимущественно мокрый снег, метель, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, гололед, снежные заносы. На Черноморском побережье ожидаются сильные дожди.

Как ранее писал сайт kp.ru, слякотная и не слишком приятная погода с дождем и мокрым снегом ждет жителей Петербурга в ближайшие дни. Из-за очередного циклона, температура будет держаться чуть выше ноля, но с воскресенья немного похолодает и показания уйдут в «минус».