Путин сообщил, что в 2022 году МРОТ вырастет на 8,6%

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6 процента и составит 13 890 рублей. Он отметил, что этот показатель должен вырасти также, как и прожиточный минимум.

Президент также сообщил, что в ближайшее время внесет соответствующие поправки в Государственную думу.

Со следующего года, то есть с 1 января 2022 г. россиянам повысят пособие по безработице. Максимальный его размер будет составлять не 12130 руб., как сейчас, а уже 12792 руб. - такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.Напомним, в первые три месяца после регистрации в центре занятости безработный получает 75% от своей среднегодовой зарплаты, но не больше максимума. В последующие три месяца — 60%, но не более 5 тыс руб., эта сумма остается неизменной. Оставшиеся без работы предпенсионеры, как и прежде, будут получать максималку в течение всех 6 месяцев.