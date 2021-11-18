Путин предложил увеличить прожиточный минимум до 12 тысяч 654 рублей в 2022 году

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выступил с предложением увеличить прожиточный минимум для россиян на 8,6% в 2022 году. Об этом он рассказал в ходе совещания в четверг, 18 ноября.

Под прожиточным минимумом подразумевается стоимость условной потребительской корзины – ключевых продовольственных продуктов (хлеб, овощи и фрукты, сахар, соль, чай, мясо, рыба, молоко, масло), непродовольственных товаров, а также услуг, в том числе платежей за ЖКХ.

По словам главы государства, прожиточный минимум в 2022 году вырастет на тысячу рублей - до 12 654 рублей. Сегодня он составляет 11 653 рублей.

Как сообщил Владимир Путин, в ближайшее время он внесет в Госдуму поправки об увеличении прожиточного минимума и МРОТ. И в связи с этим просит депутатов поддержать их.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6 процента и составит 13 890 рублей.