Россияне задолжали по алиментам более 155 миллиардов рублей

Взыскать удалось только 22 миллиарда рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К октябрю 2021 года россияне задолжали по алиментам около 156 миллиардов рублей. Это более 1,3 миллиона исполнительных производств о взыскании, находящихся в ФССП, рассказал замначальника управления по организации исполнительного производства Службы Дмитрий Желудков.

Он отметил, что почти все исполнительные производства о взыскании алиментов относятся к детям, чьи родители не выплачивают им положенные средства.

"Возбужденно именно в 2021 году 475 тысяч исполнительных производств... Сумма задолженности на 1 октября составляла порядка 156 миллиардов рублей, то есть она практически соответствует аналогичному периоду прошлого года", - цитирует Желудкова РИА Новости.

Отмечается, что за 2021 год приставам удалось взыскать более 22 миллиардов рублей. Это больше на 9 миллиардов рублей, чем в прошлом году.

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