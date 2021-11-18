На польско-белорусской границе умер годовалый ребенок мигрантов

Родители ребенка были ранены и нуждались в медицинской помощи Фото: REUTERS

В лесу у польско-белорусской границы скончался годовалый ребенок мигрантов из Сирии. О трагедии сообщил в Twitter фонд "Польский центр международной помощи".

По данным правозащитников, они получили сообщение о том, что кто-то в стихийном лагере беженцев нуждается в помощи, накануне ночью. На месте выяснилось, что врачи нужны трем гражданам Сирии, которые находятся в лесу у границы уже полтора месяца.

Взрослый мужчина жаловался на боли в животе и был голоден. Кроме него была осмотрена супружеская пара. Муж страдал от рваной раны на руке, а жена от колотого ранения голени. Их ребенок к моменту прибытия помощи уже скончался.

"Их годовалый ребенок умер в лесу", - информировали спасатели.

Как ранее писал сайт kp.ru, о семи тысячах мигрантов, находящихся на территории Белоруссии, заявила в четверг, 18 ноября, пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт. По словам Эйсмонт, две тысячи мигрантов сосредоточены возле белорусско-польской границы.