На повышение прожиточного минимума и МРОТ в 2022 году направят 30 млрд рублей

Затраты возьмет на себя федеральный бюджет Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков рассказал, сколько денег потребуется на выполнение поручения президента России Владимира Путина увеличить МРОТ и прожиточный минимум в 2022 году. Соответствующие предложения глава государства внесет в Госдуму.

Как сообщил Антон Котяков журналистам, расходы возьмет на себя федеральный бюджет.

"На повышение прожиточного минимума и МРОТ из федерального бюджета будет направлено порядка 30 млрд рублей", - сказал министр.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин сообщил, что в 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 8,6 процента и составит 13 890 рублей. Он отметил, что этот показатель должен вырасти также, как и прожиточный минимум. Его же глава государства предложил увеличить на тысячу рублей - до 12 654 рублей. Сегодня он составляет 11 653 рублей.