Украинский министр едва не расплакался, рассказывая о предотвращенном полицией покушении на него

Фото: скрин видео

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко выступил на брифинге МВД и прокомментировал операцию по предотвращению покушения на него. Запись выступления опубликована на Youtube-канале силового ведомства.

Во время выступления чиновник не смог сдержать эмоций. Он признался, что узнал о факте готовившегося на него покушения незадолго до встречи с журналистами. На протяжении своей речи министр аграрной политики говорил сбивчиво, пытаясь справиться с переполнявшими его эмоциями. На кадрах видно, как он едва не прослезился.

Глава МВД Украины Денис Монастырский от себя добавил, что нападение на министра готовилось из-за якобы долгов Лещенко. Одним из заказчиков был гражданин США.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов Украины предотвратили покушение на одного из министров страны. В МВД страны уточнили, что полиция уже задержала лица, планировавших покушение.