Правила назначения пособий для малоимущих в России изменятся в 2022 году

В 2022 году в России изменятся правила оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд РФ.

Теперь региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Также из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом.

Что касается государственной помощи на имущество, то она тоже не будет учитываться при расчете доходов, пишут "Известия".