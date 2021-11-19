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Общество19 ноября 2021 2:09

Правила назначения пособий для малоимущих в России изменятся в 2022 году

Источник:kp.ru

В 2022 году в России изменятся правила оценки нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам. Соответствующий проект постановления правительства подготовил Минтруд РФ.

Теперь региональные власти смогут назначать господдержку по месту жительства даже при отсутствии у граждан регистрации. Также из имущественного ценза исключат собственность, которая находится в розыске или под арестом.

Что касается государственной помощи на имущество, то она тоже не будет учитываться при расчете доходов, пишут "Известия".