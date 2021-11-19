Путин рассказал об индексации пенсий в 2022 году

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Тему индексации пенсий в 2022 году затронул президент России Владимир Путин во время совещания по социальным вопросам в четверг, 18 ноября.

Глава государства подчеркнул, что он считает неправильным отступать от правила индексации пенсий выше инфляции, несмотря на ее значительный рост.

"Напомню, что начиная с 2019 года мы строго выдерживали это правило, - подчеркнул российский лидер. - Сегодня с учетом значительного роста инфляции отступать от этого принципа было бы неправильно".

По словам президента России, уже имеются предложения по конкретным параметрам индексации пенсий в 2022 году. Их прорабатывают как в администрации президента, так в правительстве и Госдуме.

Путин предложил еще раз подумать над этим вопросом и представитель по нему предложения в ближайшее время.

Как ранее писал сайт kp.ru, годовая инфляция в России за прошедшую неделю, с 9 по 15 ноября, ускорилась с 8,07 процента неделей ранее до 8,1 процента. Об этом говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Министерство экономики и развития РФ.

Инфляция к концу 2021 года составит от 7,4 процента до 7,9 процента, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме в четверг, 18 ноября.