Минздрав готовит новую систему оплаты труда для медработников

Пилотный проект запустят в семи регионах России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минздрав и ФОМС протестируют новую систему оплаты труда медицинских работников в семи пилотных регионах. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на слова заслуженного врача РФ, депутата Госдумы Татьяны Кусайко.

По ее словам, новая система оплаты труда будет включать в себя комплекс нововведений, направленный на создание равных финансовых условий для медиков в разных регионах. Кроме того, вырастет доля оклада, что сделает медицинских работников менее зависимыми от стимулирующих выплат.

"У работников здравоохранения вырастет как доля оклада в заработке, так и сам размер заработка, - подчеркнула Кусайко. - Самое важное при этом, что заработная плата не будет меньше нынешнего уровня, то есть увеличиться может, а стать меньше — нет".

По ее словам, доля оклада в зарплате у работников сферы здравоохранения вырастет до 64% для младшего и среднего медперсонала, а для врачей — до 57%.

Для участия в пилоте выберут регионы, где зарплата сотрудников здравоохранения отличается сильнее всего, после чего проанализируют результаты.

Как ранее писал сайт kp.ru, Минтруд и Минздрав России разработали проект отраслевой системы оплаты труда врачей, который признан сделать работу более привлекательной, а зарплату – понятной и прозрачной. Проект планируют запустить в пилотном режиме с декабря 2021 года по конец марта 2022 года. Площадкой эксперимента станут региональные медорганизации Севастополя, Якутии, Белгородской, Курганской, Омской, Оренбургской и Тамбовской областей.