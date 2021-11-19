В Москве заболеваемость коронавирусом после нерабочих дней снизилась на 50% Фото: Светлана Макеева

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в Москве снизилась на 50 процентов после окончания нерабочих дней, а число госпитализаций сократилось на 45 процентов. Об этом в пятницу, 19 ноября, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«С момента окончания нерабочих дней [зафиксировано] падение заболеваемости на 50 процентов, госпитализаций - на 45 [процентов]», - сказала помощник градоначальника в интервью телеканалу "Россия-24"

Ракова отметила, что на данный момент удалось освободить 1,4 тысяч коек, а «если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде».

При этом, по словам заммэра, что ситуация с COVID-19 может измениться в любой момент, поэтому необходимо продолжать соблюдать меры безопасности и вакцинироваться.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин также заявил, что в ряде российских регионов темпы заболеваемости удалось сбить, указав на то, что подобных результатов удалось добиться, в том числе, благодаря введению нерабочих дней.