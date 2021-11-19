Мигранты вновь штурмовали границу Польши ночью 19 ноября 2021

Попытки пересечения границы Польши со стороны мигрантов продолжаются Фото: REUTERS

Польские пограничники насчитали несколько попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии крупными группами мигрантов. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

Блащак уточнил, что беженцы сменили тактику – теперь они предпринимают попытки перебраться в страну небольшими группами.

"Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах, - уточнил Блащак. - Это группы от десяти до нескольких десятков людей".

По данным Пограничной стража Польши, за сутки произошло 225 попыток нелегального пересечения государственной границы.

Были и два массовых штурма. В одном из случаев границу штурмовала группа, которой находились порядка 500 человек, в другом – около 50, следует из данных Пограничной стражи Польши.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз утвердил создание нового режима санкций, который предполагает введение ограничений против физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию стран Европейского союза или содействующих в этом Белоруссии.