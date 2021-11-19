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Политика19 ноября 2021 7:41

Мигранты вновь штурмовали границу Польши ночью 19 ноября 2021

Беженцы чаще стараются проникнуть на территорию государства небольшими группами
Роман КИЛЬМЯШКИН
Попытки пересечения границы Польши со стороны мигрантов продолжаются

Попытки пересечения границы Польши со стороны мигрантов продолжаются

Фото: REUTERS

Польские пограничники насчитали несколько попыток незаконного пересечения границы со стороны Белоруссии крупными группами мигрантов. Об этом рассказал министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире телеканала Polsat.

Блащак уточнил, что беженцы сменили тактику – теперь они предпринимают попытки перебраться в страну небольшими группами.

"Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах, - уточнил Блащак. - Это группы от десяти до нескольких десятков людей".

По данным Пограничной стража Польши, за сутки произошло 225 попыток нелегального пересечения государственной границы.

Были и два массовых штурма. В одном из случаев границу штурмовала группа, которой находились порядка 500 человек, в другом – около 50, следует из данных Пограничной стражи Польши.

Как ранее писал сайт kp.ru, Евросоюз утвердил создание нового режима санкций, который предполагает введение ограничений против физических и юридических лиц, организующих незаконную переправку мигрантов на территорию стран Европейского союза или содействующих в этом Белоруссии.