Столтенберг допустил размещение ядерного оружия США в Восточной Европе Фото: Shutterstock

Ядерной оружие Соединенных Штатов может быть размещено в Восточной Европе, если от него откажется Германия, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Германия должна решать, будет ли ядерное оружие в этой стране, но альтернативой этому легко может стать то, что ядерное оружие может оказаться в других европейских странах, в частности к востоку от Германии», – сказал глава Североатлантического альянса на конференции Германского атлантического общества и Федеральной академии политики безопасности.

Напомним, в июне 2021 глава Командования материально-технического обеспечения ВВС США генерал Арнольд Банч заявил, что США планируют обзавестись первым гиперзвуковым вооружением в 2022-2023 годах.

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